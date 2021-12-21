Etiyopya: İsyancılar, Afar ve Amhara'dan çıkarıldı

Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden tüm isyancıları çıkardığını açıkladı.

Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, haftalık basın toplantısında, ordunun ve ona destek olan milislerin, iki eyaletten Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) temizlediğini söyledi.

Özgürleştirilen alanlardaki kamu ve özel binaların talan edildiğini ve altyapıya zarar verildiğini kaydeden Seyoum, yerinden olan halkın da yavaş yavaş evlerine dönmeye başladığını açıkladı.

Seyoum, TPLF'nin bölgeden isteyerek çekildiği iddiasını ise yalanladı.

TPLF Başkanı Debretsion Gebremichael, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres'e bir mektup göndererek barış için birliklerine geri çekilme çağrısı yaptığını açıklamıştı.

Gebremichael, mektubunda, "Tigray halkı ve Tigray Bölgesel Yönetimi adına sınır dışındaki tüm Tigray birliklerine barış için derhal geri çekilmeleri çağrısı yapıyorum." ifadesine yer vermişti.

BM, 17 Aralık'ta Etiyopya'daki tüm taraflara, sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için derhal harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti.

Etiyopya ordusu, TPLF'in işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet