Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin kilit ismini yakaladı

ADDİS Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kurucularından Sibhat Nega'yı gözaltına aldığını duyurdu.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Tuğgeneral Tesfaye Aylew, partinin en kilit isimlerinden olan Nega'nın Tigray eyaletinin Kola Tembein bölgesinde saklandığı yere yapılan operasyonda sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Aylew, operasyonda, partiyi halen yönettiği ileri sürülen Nega'nın yanı sıra 6 ismin gözaltına alındığını belirtti.

Açıklama, TPLF sözcülerinden Sekoture Getachew ve devlet televizyonu ETV'nin eski genel direktörü Zeray Asgedom'un öldürüldüğü haberinden bir gün sonra geldi.

Bölgede yapılan operasyon sonrası şimdiye kadar 60 binden fazla Etiyopyalı komşu Sudan'a göç etmek zorunda kaldı.

Çatışmalar iki aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş