Etiyopya: İnternet kesintisi ulusal güvenlik nedeniyle yapılıyor
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Etiyopya: İnternet kesintisi ulusal güvenlik nedeniyle yapılıyor

ADDİS Etiyopya hükümeti, ülke çapında uygulanan internet kesintisine gidilmesinin bir "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve şiddet olaylarının önüne geçmeyi amaçladığını açıkladı.

Etiyopya: İnternet kesintisi ulusal güvenlik nedeniyle yapılıyor
09.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:24

ADDİS Etiyopya hükümeti, ülke çapında uygulanan internet kesintisine gidilmesinin bir "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve şiddet olaylarının önüne geçmeyi amaçladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Dina Müfti, yaptığı basın toplantısında, geçen hafta aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesi sonrası yaşanan kaosun sona erdiğini ve ülkenin normale dönmeye başladığını söyledi.

İnternet kesintisinin ekonomide yarattığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Müfti, kesintinin yakında sona ereceğini, yabancı misyonlara erişim izninin açıldığını ifade etti.

Müfit, durumun bir "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve şiddet olaylarını önlemeyi amaçladığını kaydetti.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki Hedasi Barajı müzakerelerinin de halen sürdüğünü aktaran Sözcü, "Baraj, uluslararası bir mesele değil sadece bir kalkınma meselesi. Doldurmak için inşa ediliyor, elektrik üretmek için de doldurulacak." dedi.

Olaylarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da başkent Addis Ababa ve Oromiya eyaleti başta olmak üzere farklı bölgelerde görülen gösteri ve şiddet olaylarında, 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de gözaltına alındı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta yaşananların bir iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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