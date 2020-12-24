Etiyopya İnsan Hakları Komisyonundan hükümete "sivilleri koruyun" çağrısı

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ülkenin Benishangul Gumuz bölgesinde silahlı grupların sivillere yönelik saldırısı sonrası hükümete çağrı yaparak sivillerin korunmasını istedi.

Açıklamada, "Sivilleri korumak hükümetin öncelikli görevidir." ifadesine yer verildi.

Son zamanlarda sivillere yönelik saldırıların arttığına dikkati çeken EHRC, saldırıların önlenmesi ve sivillerin korunması için federal ve eyalet hükümetini iş birliğine çağırdı.

EHRC, "Öncelikli olarak 23 Aralık'taki saldırıda mağdur olan sivillere tıbbi ve insani yardım yapılmalı. Devam eden saldırılarla ilgili de soruşturma başlatılmalı." ifadesi kullanıldı.

En az 90 kişi öldürüldü

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, 23 Aralık'ta, silahlı grupların bir köye düzenlediği saldırıda en az 90 kişi öldürüldü.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 22 Aralık'ta ziyaret ettiği Metekel'de, "bölgedeki etnik çatışmalara ve şiddet olaylarına son verme" sözü vermişti.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, teslim olmaları için ülkenin kuzeyinde askeri operasyon düzenlenen isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak