Son dakika haber: - Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: "Bölgedeki saldırıda 100'den fazla sivil öldürüldü"

Son dakika haberine göre - Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: "Bölgedeki saldırıda 100'den fazla sivil öldürüldü" Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Benishangul-Gumuz bölgesinde silahlı grupların sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını...

- Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: "Bölgedeki saldırıda 100'den fazla sivil öldürüldü"

ADDİS ABABA - Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Benishangul-Gumuz bölgesinde silahlı grupların sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde silahlı grupların saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Metekel bölgesindeki Bulen'e bağlı Bekoji köyünde gerçekleştirilen saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Çok sayıda etnik grubun yaşadığı bölgede, sakinlerin giderek artan etnik şiddet nedeniyle kaçtıkları belirtildi.

Öte yandan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula, son aylarda yaşanan ölümcül olayların ardından barış çağrısı yapmak için Salı günü bölgeyi ziyaret etmişti.

Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi, 2018'de Başbakan Abiy Ahmed'in göreve gelmesinden bu yana düzenli olarak ölümcül şiddet olaylarına sahne oluyor. Ülkenin farklı bir kesiminde Etiyopya ordusu, 950 bine yakın insanı yerinden eden çatışmalar kapsamında 6 haftadır Tigray bölgesinde isyancılarla savaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı