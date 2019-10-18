Etiyopya ile demir yolu sektöründe iş birliği geliştirilecek

18.10.2019 11:28

Türkiye ile Etiyopya arasında demir yolu alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Genel Müdürlük binasındaki törende yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Etiyopya'nın demir yolu yetkililerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son yıllarda demir yolu inşaatı ve sanayisi alanlarında taraflar arasında derin ilişkiler kurulduğunu söyledi.

Bu ilişkilerin artarak devam ettiğine dikkati çeken Uygun, "Etiyopya demir yolları ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında mutabakat zaptı imzalıyoruz. Böylece TCDD'nin 163 yıllık tarihinde elde ettiği tecrübeyi Etiyopya'ya destek olarak aktarmayı düşünüyoruz." dedi.

Etiyopya Demiryolları Kuruluşu (ERC) Üst Yöneticisi Sentayenhu Woldemichael Yohannes de bir haftadır Türkiye'de bulunduklarını ve çok sayıda tesisi gezdiklerini, inşaat, eğitim ve taşımacılık alanlarında sağlanan başarıları gördüklerini ifade etti.

Mutabakat zaptı ile ülkeler arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını belirten Yohannes, "Özellikle altyapı gelişimi, taşımacılık, işletme, insan kaynakları eğitimi konuları bizim önceliğimiz." diye konuştu.

TCDD'nin tecrübesinden yararlanmak istediklerini vurgulayan Yohannes, iş birliğinin, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkileri kültürel ve ekonomik anlamda da ileriye taşıyacağına inandığını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar da TİKA olarak 2005'ten bu yana Etiyopya ile ilişkilerin geliştirilmesi için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kayalar, zaptın iki ülke arasında demir yolu ağıyla ilgili ilişkilerin geliştirilmesi için imzalandığını ve bunun parçası olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Uygun, Kayalar ve Yohannes, üçlü mutabakat zaptını imzaladı.

Kaynak: AA