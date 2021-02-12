Etiyopya hükümeti Tigray'daki tecavüz iddialarını doğruladı

Etiyopya'da hükümet, ordunun Tigray eyaletindeki isyancılara yönelik operasyonu sırasında kadınların tecavüze uğradığı iddialarını kabul etti.

Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Bakan Filsan Abdullahi Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, "Tigray bölgesinde şüphesiz tecavüzler gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kaç kadının mağdur olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada suçlamalarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Tigray'da son 2 ayda 108 kadın tecavüze uğradı

Ülke meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunun (EHRC) yayımladığı son raporda geçen 2 ayda Mekelle, Ayder, Adigrat ve Wukro hastanelerine çok sayıda tecavüz vakasının bildirildiği açıklanmıştı.

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken Birleşmiş Milletler (BM), bazı bölgelerde çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak