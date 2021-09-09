Etiyopya hükümeti isyancıları Afar'dan çıkardığını ilan etti, TPLF yalanladı

ADDİS Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Afar eyaletinden temizlendiğini duyurdu, TPLF açıklamayı yalanladı.

ADDİS Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Afar eyaletinden temizlendiğini duyurdu, TPLF açıklamayı yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, başkent Addis Ababa'da yaptığı basın toplantısında, TPLF güçlerinin Afar'da yenilerek bölgeyi boşalttığını söyledi.

Mufti'nin basın toplantısının ardından Twitter'dan açıklama yapan TPLF Sözcüsü Getachew Reda, TPLF güçlerinin ilerlemesinin durdurulduğuna ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ileri sürdü. Reda, şu anda Afar'da sıcak çatışma olmadığını ifade etti.

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgedeki insani kriz de genişliyor.

Sadece Tigray'da yaklaşık 2 milyon kişi yerinden olurken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş