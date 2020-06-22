Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü tamamladı
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Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü tamamladı

Etiyopya, gelecek ay doldurmaya başlayacağı tartışmalı Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü bitirdiğini duyurdu.

Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü tamamladı
22.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:28

Etiyopya, gelecek ay doldurmaya başlayacağı tartışmalı Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü bitirdiğini duyurdu.

Hedasi Barajı Proje Müdürü Mühendis Kifle Horo, Etiyopya Basın Ajansına (EPA) yaptığı açıklamada, inşanın beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve projenin yüzde 74'ünün bitirildiğini ifade etti.

Barajın yüksekliğinin 525 metreden 560 metreye çıkarılacağını ve ilk aşamada 4,9 milyar metreküp su tutulacağını belirten Horo, gelecek yıl 590 metre yükselikte 16,5 milyar metreküp su tutulmasının planlandığını kaydetti.

Mühendis Horo ayrıca, barajın planlandığı gibi bu yıl doldurulmaya başlanacağını hatırlattı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Üç ülke arasında yıllardır süren ve nihai çözüme ulaşılamayan müzakerelerden geçen hafta da sonuç alınamamıştı.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından hafta sonu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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