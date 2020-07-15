Etiyopya Hedasi Barajı'nı doldurmaya başladı Etiyopya, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nda su tutulmasına başlandığını duyurdu.

Etiyopya, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nda su tutulmasına başlandığını duyurdu.

FANA televizyonunun haberine göre, Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, barajda inşa planına uygun şekilde su tutulmaya başlandığını söyledi.

Su seviyesinin 525 metreden 560 metreye çıktığını aktaran Bekele, sosyal medyada yayılan ve barajdaki su birikintisini gösteren uydu fotoğraflarının da doğru olduğunu belirtti.

Etiyopya, daha önce Mısır ve Sudan ile yürüttüğü müzakerelerde sonuç alamasa da yağmur döneminin başlamasıyla barajın doldurulacağını açıklamıştı.

Mısır acil açıklama istedi

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı doldurmaya başladığı konusunda basında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada Mısır'ın, Etiyopya hükümetinden, basında konuyla ilgili yer alan haberlerin doğruluğu konusunda acil açıklama yapmasını talep ettiği aktarıldı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Son olarak, barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Afrika Birliğinin girişimiyle Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yeniden başlayan müzakereler, anlaşma sağlanamayınca pazartesi sona ermişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Etiyopya, anlaşmasa olmasa da yağmur dönemini kaçırmamak için bu ay barajı doldurmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA