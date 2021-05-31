Etiyopya, Hedasi Barajı'nı bulut tohumları ile dolduracak
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Etiyopya, Hedasi Barajı'nı bulut tohumları ile dolduracak

Etiyopya, Hedasi Barajı'nı bulut tohumları ile dolduracak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopya, Sudan ve Mısır ile krize neden olan Hedasi Barajı'nı bulut tohumları ile doldurmayı hedefliyor.

Etiyopya, Sudan ve Mısır ile krize neden olan Hedasi Barajı'nı bulut tohumları ile doldurmayı hedefliyor.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Ulusal Meteoroloji Ajansı Başkan Yardımcısı Kinfe Hailemariam, temmuz ile eylül ayları arasında bulut tohumları teknolojisinin kullanılacağını açıkladı.

Hailemariam, bulut tohumları için ülkedeki 10 ayrı enstitünün ortak çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Atılacak bulut tohumları ile yoğun yağışların oluşturulacağını belirten Hailemariam, bu yolla Hedasi Barajı'nı doldurmayı amaçladıklarını bildirdi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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