Etiyopya Hava Yolları, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacak

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya hazırlanıyor.

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya hazırlanıyor.

Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek sene başında Boeing 737 Max tipi uçakların yeniden havalanacağını belirtti.

Gebremariam, düzenlemeler sonrası uçağın güvenli olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Etiyopya Hava Yolları ve Boeing, ağustos sonunda, endüstriyel kalkınma ve eğitim gibi alanlarda mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke uçağın kullanımını durdurmuştu.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Addis Ababa'dan 10 Mart 2019'da Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen uçakta 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş