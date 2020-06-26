Etiyopya güçlerinin saldırısında iki Sudan askeri yaralandı Etiyopya ordusunun Sudan'ın doğusundaki Taya bölgesinde düzenlediği saldırıda iki Sudan askeri yaralandı.

Etiyopya ordusunun Sudan'ın doğusundaki Taya bölgesinde düzenlediği saldırıda iki Sudan askeri yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Etiyopya silahlı kuvvetlerine mensup güçler ve silahlı milisler, Kadarif eyaletinin Taya bölgesinde sınırın Sudan tarafındaki askeri birliğe saldırı düzenledi.

Sudan ordusu mensuplarının Etiyopya güçleri ve milisleri püskürttüğünü belirten kaynaklar, saldırıda bir subay ile bir erin yaralandığını, karşı tarafa ise büyük zayiat verdirildiğini belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 8 Haziran'da parlamentoda yaptığı konuşmada, sınırların Sudan ile ilişkilerinin bozulmasına neden olmayacağını ifade etmişti.

Etiyopya ordusuna bağlı kuvvetlerin 23 Haziran'da sınır hattındaki Faşka bölgesinde düzenlediği saldırıda da bir Sudan askeri hayatını kaybetmiş, 4 Sudan askeri yaralanmıştı.

İki ülke askeri yetkilileri, diyaloğu sürdürme ve itidalli davranma konusunda görüş birliğine varıldığını açıklasa da saldırılar devam ediyor.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

Sudan ordusunun, 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırması Etiyopya tarafını rahatsız etmiş ancak daha sonra taraflar sınır hattının ortak korunması konusunda anlaşmıştı.

Sınır hattında özellikle yağmur mevsiminde her iki taraftan çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanıyor.

Kaynak: AA