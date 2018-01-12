Etiyopya, Ginbot 7 Üyesi 30'dan Fazla Kişiyi Tutukladı
Etiyopya’da hükümeti devirme eylemlerinin ardından terör örgütü ilan edilen Ginbot 7 üyesi 30’dan kişi tutuklandı.
Etiyopya'da hükümeti devirme eylemlerinin ardından terör örgütü ilan edilen Ginbot 7 üyesi 30'dan kişi tutuklandı.
Etiyopya'da bir mahkeme, hükümeti devirme eylemlerinin ardından terör örgütü ilan edilen Ginbot 7'ye üye 30'dan kişiyi cezaevine gönderdi. Etiyopya doğumlu bir İngiliz vatandaşı tarafından kurulan Ginbot 7 grubu üyelerinin 15-18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Öte yandan Etiyopya hükümeti 2011'de Ginbot 7'yi terörist bir grup olarak ilan etmişti. - ADDİS ABABA