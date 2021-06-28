Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mekonnen'in cinayet zanlısına müebbet hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mekonnen'in cinayet zanlısına müebbet hapis cezası

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mekonnen'in cinayet zanlısına müebbet hapis cezası
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'i öldürmekle suçlanan onbaşı Mesafint Tigabu ömür boyu hapse mahkum edildi.

ADDİS Etiyopya Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'i öldürmekle suçlanan onbaşı Mesafint Tigabu ömür boyu hapse mahkum edildi.

Etiyopya Yüksek mahkemesi, 22 Haziran 2019'da Genelkurmay Başkanı Mekonnen'i başkent Addis Ababa'daki evinde öldürmekle suçlanan Tigabu'ya ömür boyu hapis cezası verdi.

Tigabu'nun, 22 Haziran 2019'da darbe girişiminin yaşanmasından bir gün sonra tutuklandığı ileri sürülmüştü.

Neler oldu?

Amhara eyaletinin güvenlik şefi eski General Asaminew Tsige ve taraftarlarının 22 Haziran'da başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

Eyalette tanınan isimlerden Tsige, eski Başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybederken, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile koruması Mesafint Tigabu tarafından öldürülmüştü. Tsige kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 eyaletten ve Addis Ababa ve Dire Dawa şehir yönetimlerinden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını da Tigraylar oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Hande Erçel Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mekonnen'in cinayet zanlısına müebbet hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 21:14:52. #1.16#

title