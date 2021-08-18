Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Ali Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen, Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen, Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Ali'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Ali'nin tören kıtasını selamlamasını takiben iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Etiyopya bayrakları önünde gazetecilere görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Ali daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Kaynak: Habermetre