Etiyopya: Eritre, Tigray'daki kuvvetlerini çekecek
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Etiyopya: Eritre, Tigray'daki kuvvetlerini çekecek

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya: Eritre, Tigray'daki kuvvetlerini çekecek

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kuzeydeki isyancılara yönelik askeri operasyona destek veren Eritre birliklerinin Etiyopya'dan çekileceğini duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kuzeydeki isyancılara yönelik askeri operasyona destek veren Eritre birliklerinin Etiyopya'dan çekileceğini duyurdu.

Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Kasım 2020'de federal ordu güçlerine saldırdıktan sonra hem başka şehirlere hem de Eritre'ye füze saldırısı yaptığını hatırlattı.

Eritre kuvvetlerinin saldırıları önlemek için Etiyopya'ya girmesine izin verildiğini kaydeden Ahmed, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki'yle yaptığı görüşme sonrası Eritre kuvvetlerinin çekilmesini kararlaştırdıklarını belirtti.

Eritre kuvvetlerinin çekildiği sınır bölgelerinde güvenliği Etiyopya'nın devralacağını ifade eden Ahmed, iki ülkenin iyi ilişkileri ve ekonomik iş birliğini pekiştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, salı günü, Tigray'daki operasyona Eritre kuvvetlerinin de katıldığını aylar sonra itiraf etmişti.

Eritre kuvvetleri, insan hakları kuruluşları tarafından Tigray'da sivil katliamı yapmak ve tecavüzle suçlanıyor.

Ahmed yönetimi, bir dönem ülke siyasetinde başat güç olan TPLF'ye karşı komşusu Eritre'yle ittifak yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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