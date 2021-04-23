Etiyopya, Dünya Bankası ile 907 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı
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Etiyopya, Dünya Bankası ile 907 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı

Etiyopya, Dünya Bankası ile 907 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Etiyopya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve ülkenin elektrik sorunlarını iyileştirmesi için Dünya Bankası ile 907 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığı bildirildi.

Etiyopya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve ülkenin elektrik sorunlarını iyileştirmesi için Dünya Bankası ile 907 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığı bildirildi.

Etiyopya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, ülkenin Kovid-19'la mücadele ve elektrik yatırımını iyileştirmeye yönelik Dünya Bankası ile 907 milyon dolarlık bir finansman anlaşmasının imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, fondan 700 milyon dolarlık kredi paketi sağlandığı, geri kalan 207 milyon doların da hibe olduğu kaydedildi.

Ülkenin finansman zorluklarını hafifletmek amacıyla 200 milyon doların salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere harcanacağı da duyuruldu.

Kovid-19 aşıların dağıtılması için 207 milyon doların kullanılacağına dikkat çekilen açıklamada, ülkenin elektrik sorunlarının iyileştirilmesi için 500 milyon doların yatırım amaçlı değerlendirileceğinin altı çizildi.

Ülkede şimdiye kadar 247 bin 989 vaka görüldü, 3 bin 496 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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