Etiyopya: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, isyancı yönetim için lobi yapıyor

ADDİS Etiyopya, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) lehine lobi yapmakla suçladı.

ADDİS Etiyopya, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) lehine lobi yapmakla suçladı.

İsmini vermek istemeyen Etiyopyalı üst düzey hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ghebreyesus'un hem uluslararası kamuoyunda hem de komşu ülkelerde TPLF için diplomatik ve askeri destek arayışında olduğunu ileri sürdü.

TPLF'nin eski yürütme kurulu üyesi olan Ghebreyesus, 2005-2012 yıllarında Etiyopya Sağlık Bakanı, 2012-2016 yıllarında ise Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

"Ghebreyesus, askeri operasyonun koşulsuz şekilde durması konusunda Etiyopya'ya baskı yapılması için Birleşmiş Milletler kurumlarında lobi yapıyor." diyen yetkili, Addis Ababa hükümetinin bu konuya ilişkin DSÖ'ye protesto notası göndereceğini belirtti.

Yetkili, Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Mısır'dan da TPLF için askeri destek aradığını, ayrıca Etiyopya'nın komşularına diplomatik ve askeri destekte bulunması için baskı yaptığını iddia etti.

Hükümet yetkilisi, Ghebreyesus'un bu adımlarına ilişkin komşu ülkelerin kendilerini uyardığını ve TPLF'ye destek olmayacaklarını aktardıklarını söyledi.

Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin yanı sıra bölgedeki Kenya ve Uganda gibi ülkeler Etiyopya'daki çatışmaların durmasını istemiş ve uzlaşı çağrısı yapmıştı.

- Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş