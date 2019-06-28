Etiyopya'dan reformlarda kararlılık mesajı

ADDİS Etiyopya hükümeti, yerel yönetime yönelik darbe girişimi ve suikastların ülkedeki reform sürecini durduramayacağı mesajı verdi.

Başbakanlık Basın Sekreteri Billene Seyoum, başkent Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında, 22 Haziran'da yaşananlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Amhara'daki yerel hükümete yönelik darbe girişimi ve suikastlara ilişkin özel soruşturma ekibi kurulduğunu belirten Seyoum, üst düzey güvenlik görevlilerinden oluşan ekibin 22 Haziran'da yaşananlara ilişkin detaylı araştırma yürüttüğünü aktardı. Seyoum, "Bu hadise hükümetin reform kararlılığını sona erdiremeyecek. Etiyopya'da statükonun değişmesinden etkilenen kişiler var ve bu kişiler yarattıkları korku ve yıkımla kolay yoldan güce ulaşmak istiyor." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Tümgeneral Gezae Aberra'nın suikasta uğramasına ilişkin Addis Ababa'da 43 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Seyoum, Amhara'daki gözaltı sayısının ise 212 olduğunu dile getirdi.

Basın Sekreteri Seyoum ayrıca suikastı yapan ve kimliği Mesafint Tigabu olarak açıklanan kişinin canlı olarak ele geçirildiğini aktardı.

Muhalif Amhara Ulusal Hareketi (NAMA) dün Addis Ababa ve Oromiya'da 100'den fazla üyesinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Neler oldu?

Amhara eyaletinin güvenlik şefi eski general Asaminew Tsige ve taraftarlarının 22 Haziran'da başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

Eyalette tanınan isimlerden Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybederken, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile koruması Mesafint Tigabu tarafından öldürülmüştü. Tsige, pazartesi kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden meydana geliyor.

Oromo ve Amhara halkı ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını da Tigraylar oluşturuyor.

Geçen yıl nisan ayında koltuğa oturan Başbakan Abiy Ahmed, ülkedeki siyaset, yargı ve ekonomi alanında reformlar başlatarak şimdiye kadar binlerce siyasi tutukluyu serbest bıraktı.

Kaynak: AA