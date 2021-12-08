Etiyopya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti ve Senegal'in "BMGK'de reform çağrısına" destek

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reform yapılması çağrılarına destek verdi.

Başbakan Ahmed, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "BMGK'de 1,3 milyar nüfuslu kıtanın blok halinde kalıcı bir söz ve koltuğa ihtiyacı olduğunu yineleyen diğer Afrikalı liderlere katılıyorum." ifadesini kullandı.

BMGK'de reform çağrılarına destek veren Ahmed, kıta ile ilgili sorun ve kararların kıtadan bir temsilci olmadan alınamayacağının altını çizdi.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye giden Başbakan Ahmed, görevine geri dönmüştü.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, dün yaptıkları ortak açıklamada, BMGK'de Afrika ülkelerinin konumuna ilişkin eleştirilerde bulunarak reform çağrısı yapmıştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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