Etiyopya'dan gelen 289 kişi yurtlara yerleştirildi
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Etiyopya, Sabah, Yerel, Haber

Etiyopya'dan gelen 289 kişi yurtlara yerleştirildi

Etiyopya'dan gelen 289 kişi yurtlara yerleştirildi Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşı sabah saatlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında THY uçağı ile Kayseri'ye getirildi.

26.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:42
Etiyopya'dan gelen 289 kişi yurtlara yerleştirildi

Etiyopya'dan gelen 289 kişi yurtlara yerleştirildi

KAYSERİ - Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşı sabah saatlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında THY uçağı ile Kayseri'ye getirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşı bu sabah Türkiye'ye getirildi. Etiyopya'dan havalanan Türkiye uçağı ile Kayseri Havaalanı'na gelen 289 kişi ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Türk vatandaşları sağlık kontrolünün ardından 14 gün boyunca karantinada kalacakları çeşitli yurtlara otobüslerle götürüldü. Karantinada kalacak olanlar yurdun girişinde 'Ölürüm Türkiyem' türküsü ile karşılandı.

Etiyopya'dan gelen 289 kişi yurtlara yerleştirildi

Kaynak: İHA

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