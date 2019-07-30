Etiyopya'dan 'en çevreci' dünya rekoru: 1 günde 353 milyon fidan dikildi

Afrika ülkesi Etiyopya'da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ulusal çapta başlatılan "bir günde 200 milyon ağaç kampanyası" kapsamında hedeflenen rakamın üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikildi. Böylelikle Etiyopyalılar, en kısa zaman en fazla fidan dikerek Hindistan'ın rekorunu kırmayı başardı.

Etiyopya İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 12 saatte 353 milyon fidan dikildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle