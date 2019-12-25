Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay
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Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay

Etiyopya, ülkenin doğusundaki doğal gazı Cibuti'ye taşıyacak boru hattı projesine onay verdi.

25.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:46
Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay

, ülkenin doğusundaki doğal gazı 'ye taşıyacak boru hattı projesine onay verdi.

The Ethiopian Herald'ın haberine göre, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, eyaletinde keşfedilen doğal gazın komşu Cibuti üzerinden ihraç edilmesine imkan verecek projeyi onaylayarak hat inşasına başlanmasını istedi.

Eyaletteki Calub ve Hilala sahalarından çıkarılacak doğal gaz, 700 kilometrelik hatla Cibuti'ye ulaşacak.

Addis Ababa yönetimi, gazını LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyor.

Etiyopya ve Somali arasında 1977-1978'de yaşanan savaş ve sonrasında ülkenin Somali eyaletinde yaşanan huzursuzluklar sebebiyle ülke, yıllardır bölgedeki gazı çıkaramıyor.

Kaynak: AA
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