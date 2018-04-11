Etiyopya'dan ABD'ye Tepki

ADDİS Etiyopya, ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği Etiyopya'daki insan hakları ihlallerine ilişkin karar tasarısını "vakitsiz" ve "uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tasarının, ABD ve Etiyopya arasındaki "önemli ortaklığa zarar verdiği ve sahadaki değişim gerçeğini görmekte başarısız olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin insan haklarının korunması ve desteklenmesi için azami çaba gösterdiği ifade edilerek, geçen hafta yemin ederek görevine başlayan Başbakan Abiy Ahmed'in en kısa zamanda toplumun endişe ve sorunlarına yanıt verecek reformları gerçekleştirme sözü verdiği hatırlatıldı.

Temsilciler Meclisinin ülkede son dönemde yaşanan pozitif gelişmeleri dikkate almadığını vurgulayan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, iktidar partisinin şeffaflığı artırmak ve demokratik alanı genişletmek için yeni siyasi dinamiklerle hareket ettiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca "Bu kritik dönemeçte hükümet cesur reformları uygulamaya çalışıyorken, bu karar tasarısı yeni siyasi dinamizmi baltalamaya çalışıyor." denildi.

ABD Temsilciler Meclisi dün kabul ettiği karar tasarısında, Etiyopya'ya, olağanüstü hali kaldırması, ülkedeki insan hakları ihlallerinin Birleşmiş Milletler tarafından atanan bir raportör tarafından araştırılmasına izin vermesi, tutuklu muhalif, aktivist ve gazetecileri serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.