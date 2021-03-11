Etiyopya'dan 300 Yahudi göçmen daha İsrail'e getirildi

İsrail hükümetinin çıkardığı sözde Yahudi dönüşü kanunu kapsamında Etiyopyalı 300 Yahudi göçmen daha İsrail'e geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Aralık 2020'de Aliyah'ı (Yahudi göçü) onaylamasından sonra başlatılan "Zur Israel Operasyonu" kapsamında 9'uncu ve son uçuşun gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Etiyopyalı 300 Yahudi'yi taşıyan İsrail uçağının bu sabah başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Böylece 2 bin Etiyopyalı Yahudi'nin İsrail'e getirilmesi planının tamamlandığına vurgu yapılan açıklamada, söz konusu göçmenlerin İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) düzenlemeleri gereğince karantinaya girecekleri ifade edildi.

Etiyopyalı Yahudileri havalimanında, Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog, İsrail'in Etiyopya asıllı Aliyah ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata, Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı Yaakov Hagoel ile çok sayıda yetkili karşıladı.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kafiledekiler, uçaktan ellerindeki İsrail bayraklarını sallayarak indi.

İsrail hükümetinin Etiyopyalı Yahudileri ülkeye getirme planı

İsrail hükümeti 2020'de Yahudi dönüşü kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi'yi ülkeye getirme planını onaylamıştı.

Plan uyarınca Etiyopyalı Yahudilerin 2020 sonu ile 2021'in başında ülkeye getirileceği kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 9 Ekim 2020'de Etiyopyalı mevkidaşı Abiy Ahmed ile telefon görüşmesinden sonra sözde Yahudi dönüş kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi'yi ülkeye getirmeyi planladığını açıklamıştı.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat