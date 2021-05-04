Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı
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Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı

Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Uluslararası sivil toplum örgütü (STÖ) Save the Children, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalardan ötürü yaklaşık 5 bin çocuğun ailelerinden ayrı kaldığını bildirdi.

Uluslararası sivil toplum örgütü (STÖ) Save the Children, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalardan ötürü yaklaşık 5 bin çocuğun ailelerinden ayrı kaldığını bildirdi.

STÖ'den yapılan yazılı açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve ordu arasında 6 aydır süren çatışmaların, binlerce çocuğu kimsesiz ve korumasız bıraktığı ifade edildi.

Yaklaşık 5 bin çocuğun çatışmalardan kaçarken ailesinden ayrıldığı ya da anne ve babasını çatışmalarda kaybettiği belirtilen açıklamada, bu çocukların hem açlığa hem de fiziksel suistimallere karşı korumasız olduğuna işaret edildi.

İnsani yardım örgütlerinin eyaletteki birçok bölgeye ulaşmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, çocuklardaki yetersiz beslenmenin alarm verici seviyede olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, son iki ayda 950'den fazla kadın ve kızın tecavüze uğradığı hatırlatılarak pek çok kişinin bu hadiseleri rapor etmekten korktuğu belirtildi.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.

Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleri, Tigray bölgesindeki insani durum ve cinsel şiddet olaylarından endişe duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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