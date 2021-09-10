Etiyopya'daki tartışmalı Hedasi Barajı bir ay içinde elektrik üretimine başlayacak - Haberler
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Etiyopya'daki tartışmalı Hedasi Barajı bir ay içinde elektrik üretimine başlayacak

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya'daki tartışmalı Hedasi Barajı bir ay içinde elektrik üretimine başlayacak

Etiyopya, Hedasi Barajı'ndaki iki türbinin bir ay içinde elektrik üretmeye başlayacağını duyurdu.

Etiyopya, Hedasi Barajı'ndaki iki türbinin bir ay içinde elektrik üretmeye başlayacağını duyurdu.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele, devlet ajansına yaptığı açıklamada, barajın iki türbini kullanarak bir ay içinde elektrik üretmeye başlayacağını dile getirdi.

Elektrik üretimi için tüm hazırlıkların sürdürüldüğünü belirten Bekele, Etiyopya'nın yoksulluğu bitirmek için doğal kaynaklarını kullanmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sudan sınırında Nil Nehri'nin kollarından biri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında su kaynaklarının kullanıma ilişkin anlaşmazlık yüzünden krize yol açmış, tüm diplomatik girişimlere rağmen sorun çözülememişti.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajın ilk ve ikinci dolumunu gerçekleştirmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Etiyopya'daki tartışmalı Hedasi Barajı bir ay içinde elektrik üretimine başlayacak - Haberler
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