Etiyopya'daki şiddet olaylarında yaklaşık 80 kişi öldü

30.10.2019 16:11

Etiyopya'da geçen hafta muhalif aktivistin, korumaları hükümet tarafından çekildiği için can güvenliğinin bulunmadığını açıklaması üzerine başlatılan gösterilerde çıkan şiddet olaylarında yaklaşık 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) tarafından yapılan açıklamada, 23 Ekim ve sonrasında meydana gelen şiddet olaylarında yaklaşık 80 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

İş yerlerine zarar veren göstericilerin dini kurumlara da saldırdığı kaydedilen açıklamada, "Olaylara doğrudan veya dolaylı yoldan karışanlar adalet önüne çıkarılmalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kısa sürede önemli kazanımlar elde edilmesine rağmen ülkedeki reform çabalarının karmaşık pek çok sorunla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Oromo milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed'in, hükümetin kendisine tahsis ettiği korumaları evinin etrafından çektiğini ve can güvenliği bulunmadığını açıklaması sonrası geçen hafta binlerce Oromolu gösterilere başlamıştı.

Muhalif medya organı Oromia Media Network'ün (OMN) kurucularından Muhammed ile hükümet arasında yaşanan kriz sonrası sokağa dökülen protestocular, Harar, Dire Dawa, Bishoftu ve Adama gibi şehirlerde güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Bazı bölgelerde Başbakan Abiy Ahmed destekçileriyle de karşı karşıya gelen göstericiler, Ahmed'in fotoğraflarını ve kitaplarını yakmıştı.

Kaynak: AA