Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin uzlaşı kararı
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Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin uzlaşı kararı

Mısır, Etiyopya ve Sudan'ın da katıldığı Afrika Birliği küçük zirvesinde, bağlayıcı bir anlaşma oluşana dek Hedasi Barajı'nın doldurulmasının ertelenmesi konusunda uzlaşıya varıldı.

Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin uzlaşı kararı
27.06.2020 05:37 | Son Güncelleme: 27.06.2020 05:40

Mısır, Etiyopya ve Sudan'ın da katıldığı Afrika Birliği küçük zirvesinde, bağlayıcı bir anlaşma oluşana dek Hedasi Barajı'nın doldurulmasının ertelenmesi konusunda uzlaşıya varıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Afrika Birliği toplantısında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Başbakanı Abdullah Hamadok ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, Hedasi Barajı konusunu görüştüklerini bildirdi.

Radi, küçük zirvenin sonunda Hedasi Barajı hakkında bağlayıcı bir anlaşmanın netleştirilmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın hükümet uzmanlarından bir komisyon oluşturulmasına karar verildiğini belirtti.

İlgili komisyona Afrika Birliği Başkanlığından üye ülkelerin temsilcileri ve Hedasi Barajı görüşmelerinde hazır bulunan uluslararası gözlemci tarafların da katılacağını ifade eden sözcü Radi, anlaşmaya varılmadan barajın dolumu konusu da dahil, tek taraflı bir icraattan uzak durulacağını kaydetti.

Radi, açıklamasında, pazartesi günü Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek oturumda dikkate alınması için zirve sonuçlarının BM'ye yollanacağını aktardı.

Sudan resmi ajansının haberine göre, kurulacak teknik komisyonlar düzeyinde başlayacak müzakerelerde, iki hafta içinde barajla ilgili bir anlaşmaya varılması ümit ediliyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık, birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak bu ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Birleşmiş Milletler, 21 Haziran Pazar günü, Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Yüzde 74'ü tamamlanan barajda gelecek ay su tutulmaya başlanacak

Etiyopya, 22 Haziran'da, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü bitirdiğini duyurmuştu.

Arap Birliği, "Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı" konularını görüşmek üzere 23 Haziran Salı günü dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği olağanüstü toplantıda, Etiyopya'ya Mısır ve Sudan ile anlaşmadan barajı doldurmama çağrısı yapmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, dün, Hedasi Barajı müzakerelerinin tıkanmasının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine konunun muhataplarını tek taraflı adım atmaktan vazgeçirmeye çağırmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, yetersiz enerji üretimini, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile gidermeyi amaçlıyor.

Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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