Etiyopya'daki Eritrelilerden "Dini Özgürlük" Protestosu

ADDİS Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşayan Eritre vatandaşları, anavatanlarındaki Müslümanların dini özgürlüklerinin ihlal edildiğini savunarak protesto düzenledi.



Afrika Birliği Genel Merkezi çevresinde toplanan göstericiler, "Afrika Birliği sessizliğini boz" pankartı taşıyarak, "Zulmü durdur" ve "Kadın ve çocuklar için özgürlük" sloganları attı.



Etiyopya'da 11 yıldır yaşayan Eritreli mülteci Dr. Bereket Berhane, AA muhabirine, gösterideki amaçlarının, 31 Ekim'deki gösteri sonrası gözaltına alınan ve kimseyle görüştürülmesine izin verilmeyen kadın ve çocukların başına gelenlere karşı sessizliği bozmak olduğunu söyledi.



Berhane, daha önce Eritrelilerin insan hakları ihlallerine yönelik yazılı taleplerini görmezden gelen Afrika Birliğinin halkın haklarına ve çocuklara ilişkin temel yasalara itibar etmesi gerektiğini dile getirdi.



Öte yandan ülkenin Tigray eyaletindeki Adi Arif mülteci kampında kalan Salih Tahir, kampta da Eritreliler için gösteri düzenlendiğini belirterek, "Asmara hükümetinin dini özgürlük hakkını ihlal eden kararına karşı çıkıyoruz." diye konuştu.



Eritre'nin başkenti Asmara'da geçen ay sonunda okullarının kamulaştırılmasına karşı çıkan bazı öğrenciler ve veliler gösteriler düzenlemişti.



Asmara'da 2 bin 800 öğrencinin eğitim aldığı özel okul statüsündeki Dia İslam Okulunun kamulaştırılmasına karşı çıkan eylemcilere ve bunları destekleyenlere yönelik çok sayıda gözaltı uygulanmıştı.



Hükümet tüm dini eğitim veren okullarda laik eğitim sisteminin uygulanması yönünde alınan karardan ötürü kamulaştırılmanın yapıldığını belirtirken, eylemciler ve yöneticiler kararın dini özgürlüklerini ellerinden aldığını söylemişti.



Yerel medyada, hükümetin okulun cuma günleri açık olmasını, lisede okuyan kızların başörtüsü takmamasını, kız ve erkek ortaokul öğrencilerinin ayrı sınıflarda bulunmamasını ve İslami eğitim verilmemesini istediği belirtiliyor.



Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandığı 1993 yılından bu yana Eritre'yi Isaias Afwerki'nin liderliğini yaptığı Demokrasi ve Adalet için Halk Cephesi (PFDJ) yönetiyor. BM İnsan Hakları Konseyi, Eritre'yi yargısız infaz ve işkence gibi sistematik insan hakları ihlalleri işlemekle suçluyor.