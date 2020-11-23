Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 40 bine yaklaştı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 40 bine yaklaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 40 bine yaklaştığını duyurdu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan Temsilciliği, 21 Kasım Cumartesi itibarıyla ülkeye sığınanların sayısını 38 bin 637 olarak kaydetti." ifadesine yer verildi.

BM kurumları ve hükümet yetkililerinin sığınmacılara desteğinden övgüyle söz edilen açıklamada, sığınmacıların Sudan'ın doğusundaki Kadarif, Kesele ve Mavi Nil eyaletlerinde toplandıkları belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a gelecek 6 ayda 200 bin kişinin sığınmasının beklendiğini bildirerek, acilen geçici bir ateşkes ilan edilmesini istemişti.

-Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem