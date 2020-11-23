Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 40 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 40 bine yaklaştı

23.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:40
Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 40 bine yaklaştı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 40 bine yaklaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 40 bine yaklaştığını duyurdu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan Temsilciliği, 21 Kasım Cumartesi itibarıyla ülkeye sığınanların sayısını 38 bin 637 olarak kaydetti." ifadesine yer verildi.

BM kurumları ve hükümet yetkililerinin sığınmacılara desteğinden övgüyle söz edilen açıklamada, sığınmacıların Sudan'ın doğusundaki Kadarif, Kesele ve Mavi Nil eyaletlerinde toplandıkları belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a gelecek 6 ayda 200 bin kişinin sığınmasının beklendiğini bildirerek, acilen geçici bir ateşkes ilan edilmesini istemişti.

-Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

İlgili Haberler

Battalgazi'de Hayır Çarşısı 40 bin ailenin yüzünü güldürdü
Battalgazi'de Hayır Çarşısı 40 bin ailenin yüzünü güldürdü
21 otomobilden 40 bin liralık hırsızlık şüphelisi yakalandı
21 otomobilden 40 bin liralık hırsızlık şüphelisi yakalandı
21 otomobilden 40 bin liralık hırsızlık şüphelisi yakalandı (2)
21 otomobilden 40 bin liralık hırsızlık şüphelisi yakalandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Şenol Güneş Deniz Türüç Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 40 bine yaklaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 20:50:37. #1.14#
title