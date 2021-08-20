Etiyopya'daki çatışmalardan etkilenen 376 bin kişiye yardım ulaştırıldı

Etiyopya'nın kuzeyinde ordu birlikleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalardan etkilenen 376 bin kişiye yardım yapıldığı bildirildi.

Etiyopya'nın kuzeyinde ordu birlikleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalardan etkilenen 376 bin kişiye yardım yapıldığı bildirildi.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetim Komisyonu (NDRMC) Başkanı Mitku Kassa, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle insani krizin arttığını belirtti.

Kassa, çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan 376 bin kişiye yardım yapıldığını aktardı.

Amhara ve Afar bölgelerinde TPLF'nin saldırılarının devam ettiğini kaydeden Kassa, daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak