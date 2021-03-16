Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 75 bini aştı

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 75 bini geçti.

Hükümete bağlı Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre, bir haftada ülkenin doğusundaki Kesele eyaletindeki Hamdayit sığınmacı kampına 308, Şehir 8 kampına ise 17 sığınmacı geldi.

Güneydoğudaki Mavi Nil eyaletine ulaşan sığınmacıların sayısı ise 8 bin 600'e yükseldi.

Böylece ülkelerindeki çatışmalardan Sudan'a kaçan Etiyopyalıların sayısı 75 bini aştı.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım'da ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem