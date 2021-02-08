Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 71 bini aştı
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Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 71 bini aştı

08.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:51
Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 71 bini aştı

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 71 bin 456'ya ulaştı.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 71 bin 456'ya ulaştı.

Hükümete bağlı Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre, ülkenin güney doğusundaki Mavi Nil eyaletinin Damazin kentine 4 bin 397 Etiyopyalı sığınmacı geldi.

Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş noktasından 48 bin 181, Kadarif eyaletindeki geçiş noktasından da 18 bin 878 sığınmacı ülkeye giriş yaptı.

Böylece ülkelerindeki çatışmalardan Sudan'a kaçan Etiyopyalıların sayısı 71 bin 456'ya yükseldi.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım'da ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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