Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 62 bini aştı
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Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 62 bini aştı

05.01.2021 00:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:08
Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 62 bini aştı

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 62 bin 631'e ulaştı.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 62 bin 631'e ulaştı.

Hükümete bağlı Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre, Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş noktasından 44 bin 53, Kadarif eyaletindeki Şehir 8 geçiş noktasından da 18 bin 578 sığınmacının ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım'da ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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