Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini aştı
Nehir kenarında bekleyen sığınmacılardan detaylar Nehirden eşyalarını geçirmeye çalışan sığınmacı detayları Bidonlardan yapılan sal detayları Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda...
Nehir kenarında bekleyen sığınmacılardan detaylar
Nehirden eşyalarını geçirmeye çalışan sığınmacı detayları
Bidonlardan yapılan sal detayları Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle, komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 52 bini aştığı bildirildi. Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, Sudan'ın doğusundaki Kassala Eyaleti'nin Hamdayit bölgesindeki Tekeze Nehri kıyısına ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Hjaj