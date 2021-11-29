Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle 1,2 milyon çocuk okula gidemiyor

Etiyopya'da hükümet güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmalar nedeniyle 1,2 milyon çocuğun okula gidemediği bildirildi.

Etiyopya Eğitim Bakanı Samuel Kifle, basına yaptığı açıklamada, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 1600 okulun zarar gördüğü, 300 okulun da tamamen yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin kuzeyinde 1,2 milyon çocuğun okula gidemediğini belirten Kifle, Tigray'da 4, Amhara'da ise bir üniversitenin eğitime ara verdiğini söyledi.

Kifle, bölgedeki okulların yeniden inşası ve eğitime devam edilmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu, başkente 200 kilometre kadar yaklaşan isyancılara karşı havadan ve karadan saldırı başlatmıştı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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