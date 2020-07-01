Etiyopya'daki bombalı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
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Etiyopya'daki bombalı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ADDİS Etiyopya'da, tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa'nın öldürülmesi sonrası çıkan gösteri ve şiddet olaylarında patlamalar yaşandı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'daki bombalı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
01.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:47

ADDİS Etiyopya'da, tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa'nın öldürülmesi sonrası çıkan gösteri ve şiddet olaylarında patlamalar yaşandı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya polisi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde başlayan gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğünü ve farklı noktalarda bombalı saldırılar yapıldığını belirtti.

Olaylarda 1'i polis çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, politikaya atılan tanınmış aktivist Jawar Muhammed'in de gözaltına alındığı aktarıldı.

Ayrıca, şarkıcı Hundessa'nın cesedinin taşınması sırasında yolları kapatan 34 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İnternet bağlantısı kesildi

Tüm internet bağlantılarının kesildiği ülkenin Harar kentinde dün göstericiler, 19. yüzyılda kentin yöneticiliğini yapan ve İmparator Haile Selassie'nin babası olan Ras Makonnen'in heykelini yıkmıştı.

Başkent Addis Ababa'da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan Oromolu sanatçı ve aktivist Hachalu Hundessa, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan sanatçı Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı ise henüz tespit edilemedi.

Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Oromolular, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Addis Ababa yönetimi, protestoların yayılmasını önlemek için o dönemde sık sık internet kesintisine başvurmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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