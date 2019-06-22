Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde, silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.
ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde, silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.
Etiyopya Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde bulunulduğunu, ancak girişimin bastırıldığını söyledi.
Tilahun, federal hükümetin bölgedeki güvenliği sağlamak için devrede olduğunu da belirtti.
Öte yandan, yerel medyada şehirde halen silah sesleri duyulduğu ve yaşanan çatışmalarda yaralanan kişilerinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Darbe girişimine kalkışanların ordu içinden bir grup olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: AA
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Son Dakika Haberleri