Etiyopya'da yaşayan Eritreliler, Tigraylı ayrılıkçıları protesto etti

Etiyopya'da yaşayan Eritre vatandaşları, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyesi ayrılıkçıların Eritreli göçmenlere yönelik saldırı ve baskılarını protesto etti.

Etiyopya'da yaşayan Eritre vatandaşları, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyesi ayrılıkçıların Eritreli göçmenlere yönelik saldırı ve baskılarını protesto etti.

Etiyopya basınındaki habere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanan yüzlerce Eritreli, Tigraylı ayrılıkçılara karşı gösteri düzenledi. Göstericiler, TPLF üyelerinin, Tigray bölgesinde yaşayan Eritreli göçmenlere saldırılarını protesto etti.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Eritreliler, ayrıca saldırıların durdurulması için uluslararası topluma da çağrı yaptı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak