Etiyopya'da yaklaşık 15 milyon çocuğa kızamık aşısı yapıldı
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Etiyopya'da yaklaşık 15 milyon çocuğa kızamık aşısı yapıldı

ADDIS Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Etiyopya'da yaklaşık 15 milyon çocuğa kızamık aşısı yapıldığını açıkladı.

Etiyopya'da yaklaşık 15 milyon çocuğa kızamık aşısı yapıldı
28.07.2020 03:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 04:13

ADDIS Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Etiyopya'da yaklaşık 15 milyon çocuğa kızamık aşısı yapıldığını açıkladı.

DSÖ Etiyopya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ, Etiyopya Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer kurumlarla iş birliğinde ülke genelinde kızamık aşısı kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ülke genelinde 10 günde 15 milyona yakın çocuğa kızamık aşısı yapıldı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, Kovid-19 ile mücadelede uygun önlemler alındığında temel hizmetlerin sunulmasına devam edilebileceğini belirterek, "Milyonlarca çocuk aşı ile önlenebilir hastalık riski altındadır ve bu aşı kampanyalarının yeniden başlatılması için Kovid-19'un sonunu beklemek, daha sonra önleyemeyeceğimiz bir risktir." ifadelerini kullandı.

Ülkede nisan ayında planlanan kızamık aşısı kampanyası, Kovid-19 nedeniyle temmuza ertelenmişti.

Kaynak: AA

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