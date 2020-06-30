Etiyopya'da ünlü şarkıcı Hachalu Hundessa'nın öldürülmesi halkı sokaklara döktü Etiyopya'da, tanınmış aktivist ve şarkıcı Hachalu Hundessa'nın (34) dün vurularak öldürülmesinin ardından farklı bölgelerde gösteriler patlak verdi.

Etiyopya'da, tanınmış aktivist ve şarkıcı Hachalu Hundessa'nın (34) dün vurularak öldürülmesinin ardından farklı bölgelerde gösteriler patlak verdi.

Yerel medya organlarının kısıtlı yayın yapabildiği ülkede, dün geceden bu yana internete erişim sağlanamıyor.

Ülkenin doğusundaki Harar kentinde, 19. yüzyılda kentin yöneticiliğini yapan ve İmparator Haile Selassie'nin babası olan Ras Makonnen'in heykelinin yıkıldığı da gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, sembolik öneme sahip ve şehrin en merkezi yerinde duran heykelin parçalanarak ayaklar altında ezildiği görülüyor.

Polisin müdahalesi sonrası çok sayıda kişinin ise hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sanatçı ve aktivist Hundessa, dün hastanede yaşamını yitirmişti

Başkent Addis Ababa'da dün silahlı saldırıya uğrayan Oromolu sanatçı ve aktivist Hachalu Hundessa, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan sanatçı Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı ise henüz tespit edilemedi.

Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Oromolular, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018'de geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Addis Ababa yönetimi, protestoların yayılmasını önlemek için o dönemde sık sık internet kesintisine başvurmuştu.

Kaynak: AA