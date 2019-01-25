Etiyopya'da Toplu Mezarlar Bulundu

ADDİS Etiyopya'nın Somali eyaletinde 50 kişinin cesedinin yer aldığı iki toplu mezar bulundu.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Zinabu Tunu, yerel basına yaptığı açıklamada, ağustos ayı başında ülkenin Somali eyaletinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Yaşanan olaylarda toplam 58 kişinin öldüğünü, 266 kişinin yaralandığını ifade eden Tunu, çok sayıda kilise, ev ve iş yerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Soruşturma sırasında 50 cesedin olduğu iki toplu mezarın da bulunduğunu aktaran Tunu, olaylardan sorumlu tutulan 46 kişiden 6'sının gözaltına alındığını kaydetti.

Tunu ayrıca olaylar sırasında çok sayıda Hristiyan din adamı ve vatandaşın canlı canlı yakıldığını, kadınların "Hego" olarak adlandırılan gençler ve polis memurlarının tecavüzüne uğradığını dile getirdi.

Somali eyaleti eski başkanı Abdi Muhammed Ömer'in ağustos ayı başında federal hükümet tarafından insan hakları ihlalleriyle suçlanarak görevden el çektirilmesi sonrası Ömer taraftarları sokaklarda protestolara başlamıştı.

Şiddet olaylarına dönüşen ve 3 gün süren gösterilerde çok sayıda kilise, ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Ağustos ayı sonlarında gözaltına alınan Ömer'in yargılaması hala sürüyor.

Kaynak: AA