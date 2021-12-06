Etiyopya'da Tigraylı isyancıların sivilleri katlettiği iddia edildi

Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin Amhara bölgesinde yüzlerce sivili katlettiğini öne sürdü.

Devlet Bakanı Selamawit Kassa, TPLF üyelerinin Gashena ve Antsokia Gemza bölgelerinde yüzlerce masum kişiye zarar verdiğini duyurdu.

Kassa'ya göre TPLF, bölgeyi ele geçirdikten sonra yüzlerce sivile katliam uyguladı.

TPLF'nin Amhara ve Afar bölgelerinde kamu mallarına zarar verdiğini ve turizm tesislerini tahrip ettiğini kaydeden Kassa, zarar gören yerler arasında dini, kültürel ve turistik tesislerin de olduğu bilgisini paylaştı.

TPLF üyelerinin, ülkenin kuzeyindeki tarihi Lalibela şehrinde bulunan havaalanına bugün zarar verdiği açıklanmıştı.

TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı.

Hükümet, 1 Aralık'ta, isyancılara karşı başlattığı saldırı sonrası Amhara ve Afar eyaletlerindeki 17 kasabayı geri aldığını duyurmuştu.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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