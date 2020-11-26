Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne verilen süre doldu
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Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne verilen süre doldu

26.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:13
Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne verilen süre doldu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bugün yaptığı açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne teslim olması için verdiği 72 saatlik sürenin dolduğunu söyleyerek, Etiyopya ordusunun bölgede harekete geçeceğini bildirdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bugün yaptığı açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne teslim olması için verdiği 72 saatlik sürenin dolduğunu söyleyerek, Etiyopya ordusunun bölgede harekete geçeceğini bildirdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in isyancılara teslim olmaları için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolması ile Etiyopya ordusunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPFL) yönelik operasyonunda son aşamaya gelindi. Ahmed bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçlu TPLF'ye barışçıl bir şekilde teslim olması için tanınan 72 saatlik süre artık sona erdi ve kanun uygulama uğraşımız sona erdi" ifadelerini kullandı. Etiyopya ordusunun Tigray bölgesinde saldırının "son aşamasına" başlayacağını söyleyen Ahmed, binlerce isyancının şimdiden teslim olduğunun ve sivillerin bağışlanacağının tekrar altını çizdi.

Covid-19 salgını nedeniyle seçimler ertelenmişti

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Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Haziran ayında Covid-19 salgını nedeniyle seçimleri ertelemesinin ardından TPFL, hükümetin gayrimeşru olduğunu ileri sürerek, 4 Kasım'da Etiyopya ordusunun Mekelle'deki karargahına saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine Ahmed, TPFL'ye yönelik operasyon başlatmıştı.

Şu ana kadar 40 binden fazla Etiyopyalı Sudan'a geçti

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce insan da yerinden edildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 40 bine yaklaştığını duyururken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise bu sayının gelecek aylarda 200 bine yükselebileceğine dikkat çekmişti. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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