Etiyopya'da tarihi öneme sahip katedral çatışmalar nedeniyle hasar gördü
Etiyopya'nın kuzeyinde güvenlik güçleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalarda, tarihi öneme sahip Felege Tsehay Checheho Medihanealem Katedrali'ne ağır silahlarla ateş açıldığı bildirildi.
Etiyopya'nın kuzeyinde güvenlik güçleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalarda, tarihi öneme sahip Felege Tsehay Checheho Medihanealem Katedrali'ne ağır silahlarla ateş açıldığı bildirildi.
FANA televizyonunun haberine göre, Katedral sorumlusu Merigeta Abraraw Melesse, Amhara bölgesindeki katedralin TPLF saldırısında zarar gördüğünü açıkladı.
Melesse, TPLF üyelerinin katedrale ağır silahlarla ateş açtığını ve içindeki değerli eşyalara zarar verdiğini aktardı.
FANA'da yayınlanan haberde, katedralin çatısına ve içine zarar verildiği görüntülendi.
Etiyopya'nın tarihi ve kültürel miraslarından Felege Tsehay Checheho Medihanealem Katedrali 3. yüzyılda inşa edilmişti.
Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.
Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak