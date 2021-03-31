Etiyopya'da silahlı kişiler çok sayıda sivili katletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etiyopya'da silahlı kişiler çok sayıda sivili katletti

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya'da silahlı kişiler çok sayıda sivili katletti

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde silahlı saldırganların bir köye düzenlediği saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde silahlı saldırganların bir köye düzenlediği saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Oromiya Eyaleti İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Batı Wollega bölgesinde dün gece sivillerin evlerini hedef alan saldırıda "çok sayıda sivilin" can verdiği belirtildi.

Saldırıdan Oromo Kurtuluş Cephesi/Shene (OLF/Shene) grubunun sorumlu tutulduğu açıklamada, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Yerel medyada, dün geceki saldırıda öldürülenlerin Amhara etnik kökenine sahip aileler olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Oromo halkının haklarını korumak için kurulan Oromo Kurtuluş Cephesi'nden ayrılan silahlı OLF/Shene grubu, saldırıyı düzenlediği suçlamasını reddetti.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu ise bu saldırının bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmediğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Komisyon, kalıcı huzurun sağlanabilmesi için hükümetten çözüm üretmesini istedi.

Bölgede Amhara sivilleri aylardır saldırıların hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etiyopya'da silahlı kişiler çok sayıda sivili katletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 21:59:37. #1.14#
title