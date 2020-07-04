Etiyopya'da şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 145'e yükseldi
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Etiyopya'da şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 145'e yükseldi

ADDİS Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesi sonrası yaşanan gösteri ve şiddet olaylarında 145 kişinin öldüğü açıklandı.

Etiyopya'da şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 145'e yükseldi
04.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:09

ADDİS Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesi sonrası yaşanan gösteri ve şiddet olaylarında 145 kişinin öldüğü açıklandı.

Oromiya Eyaleti Komiser Yardımcısı Girma Galem, yaptığı açıklamada, hafta başında yaşanan suikast ve sonrasındaki şiddet olaylarıyla ilgili toplam 184 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Galem, olaylarda 7'si polis toplam 145 kişinin de hayatını kaybettiğini aktardı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta yaşananların bir iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını ifade etmişti.

Sanatçı Hachalu Gundessa, başkent Addis Ababa'da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz net olarak bilinmiyor.

Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Oromo kökenli Başbakan Abiy Ahmed'in Nisan 2018'de iş başına gelmesi sonrası federal hükümete karşı tepkisi dinen Oromolar, son dönemde eleştiri oklarını yönelttikleri hükümete karşı yeniden sokaklara indi.

İnternet bağlantısının kesildiği ülkede muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmasının gerginliği daha da artırmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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