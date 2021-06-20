Etiyopya'da seçim sürecinde sosyal medya kaynaklı nefret söylemi, şiddet olaylarını tetikleyebilir
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Etiyopya'da seçim sürecinde sosyal medya kaynaklı nefret söylemi, şiddet olaylarını tetikleyebilir

Etiyopya'da seçim sürecinde sosyal medya kaynaklı nefret söylemi, şiddet olaylarını tetikleyebilir
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Etiyopya, yarın gerçekleştirilecek genel seçimlere hazırlanırken, sosyal medya kaynaklı nefret söylemlerinin seçim sonrası şiddet olaylarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Etiyopya, yarın gerçekleştirilecek genel seçimlere hazırlanırken, sosyal medya kaynaklı nefret söylemlerinin seçim sonrası şiddet olaylarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Addis Ababa Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Binyam Worku, AA muhabirine, Etiyopya siyasi yapısının, etnik kimliklerle tanımlanmasından dolayı sosyal medya kaynaklı nefret söylemlerinin şiddet olaylarını beslediğini ifade etti.

Aynı zamanda dijital medya üzerine araştırmalar yapan Worku, Etiyopyalıların yalnızca yüzde 6'sının sosyal medya kullanıcısı olmasına rağmen, nefret söylemlerinin sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde dolaşıma girmesinin toplumsal rahatsızlıklara yol açtığını dile getirdi.

Worku, Facebook ve Youtube'un ülkede en çok istismar edilen sosyal medya platformları olduğunu hatırlattı.

Bu platformlardaki Etiyopyalı hesapların çoğunluğunun takma isimlerle açılmış hesaplar olduğuna dikkati çeken Worku, Etiyopya'daki herkesin seçim süreci kışkırtmalarına ve nefret söylemlerine karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Facebook, Etiyopya'daki seçim süreci için önlem almıştı

Sosyal medya platformu Facebook tarafından 16 Haziran'da yapılan açıklamada, Etiyopya kaynaklı 65 hesap, 52 sayfa ve 27 grubun, "koordineli asılsız davranışlar" ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, bu faaliyetlerin ardındaki kişilerin, bilgi dezenformasyonu yaratmak için koordineli şekilde hareket ettiklerinin tespit edildiği kaydedilerek, Facebook'un "içerikten çok davranışa odaklandığı" vurgulanmıştı.

Etiyopya'nın bazı bölgelerinde seçmenler 21 Haziran'dan sonraki tarihlerde sandığa gidecek

Ulusal Seçim Kurulu, güvenlik ve lojistik sıkıntılarından dolayı 21 Haziran'da oy kullanamayacak bölgelerin bir listesini açıklamıştı.

Buna göre Doğu Etiyopya'daki Harari bölgesi başta olmak üzere Somali ve Oromia eyaletlerinin bir çok bölgesinde ve Benishangul Gumuz eyaletindeki bir ilçede seçimler eylül ayında gerçekleştirilecek.

Çatışmaların devam ettiği ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde ise 5,5 milyon kişinin oy kullanamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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